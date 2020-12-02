Мужчина получил ножевое ранение в московском метро

https://static.news.ru/photo/f9b22fea-3495-11eb-879b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Ссора на станции «Текстильщики» московского метро закончилась поножовщиной. Об этом сообщила заместитель руководителя пресс-службы городского управления МВД Екатерина Гузь.

Конфликт случился рано утром. Во время схода с эскалатора один из пассажиров подземки повздорил с другим и в итоге получил удар острым предметом. Нападавший убежал, а раненному была оказана помощь, говорится в сообщении на сайте МВД.

В течение нескольких часов сотрудники правоохранительных органов задержали напавшего на территории Юго-Восточного округа столицы. Им оказался 63-летний житель Москвы. Он не смог объяснить, почему совершил нападение.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого отпустили под обязательство о явке. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее конфликт между несколькими мужчинами на 8-й улице Текстильщиков в Москве закончился дракой, один из участников которой нанёс оппоненту ранение ножом. Подозреваемый в нападении с ножом был задержан сотрудниками полиции. Потерпевшего госпитализировали с колото-резаной раной. Задержанным оказался 24-летний житель Московской области. Его поместили под домашний арест, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), писал NEWS.ru.