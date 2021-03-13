Мужчина погиб после падения из окна московской гостиницы

https://static.news.ru/photo/2c7acb8c-83fe-11eb-8876-96000091f725_660.jpg Фото: hotelparktower/facebook.com

Из окна гостиницы на Дмитровском шоссе в Москве выпал мужчина.

Как стало известно РЕН ТВ, падение произошло с высоты 17-го этажа, а речь идёт о гостинице «Парк Тауэр». Пострадавший погиб на месте от полученных повреждений. На месте работают врачи и полиция.

11 марта в Подмосковье трёхлетний мальчик выпал из окна жилого дома на пятом этаже. Он получил травмы, но остался жив. Инцидент произошёл в Люберцах. Ребёнок находился под присмотром матери. Когда она ненадолго оставила сына без внимания, тот влез на подоконник, открыл окно и выпал наружу.

Ранее в Москве девушка выпала из окна 16-го этажа и осталась жива. Девушка попала на заснеженный козырёк подъезда. Её срочно госпитализировали с многочисленными травмами.

Как писал NEWS.ru, врачи скорой помощи шутят: если взрослый человек упал с большой высоты и остался жив, окна в реанимобиле нужно открывать. Пьяные граждане выживают после падений в несколько раз чаще, чем трезвые.

Врач петербургской скорой помощи Сергей Захаревич объясняет, что алкоголь расслабляет мышцы, что значительно сокращает силу удара. Также горячительные напитки притупляют чувство страха, и человек не успевает испугаться.