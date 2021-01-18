Мужа убитой журналистки из Рязани арестовали

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В понедельник, 18 января, суд в Рязани удовлетворил ходатайство об аресте супруга убитой 33-летней журналистки Жанны Шепляковой, редактора регионального портала «Рязань.Лайф». Об этом сообщили представители областного СУ СК РФ.

Тело 33-летней Жанны Шепляковой нашли в Рязани в её квартире. По данным сотрудников правоохранительных органов, супруги решили развестись и начали жить раздельно. Предполагается, что 15 января мужчина пришёл к экс-возлюбленной и между ними завязалась ссора, в ходе которой он нанёс женщине десять ножевых ранений. После этого муж убитой забрал детей и выехал с ними на территорию другой области. Его задержали в субботу, 16 января.

В ближайшие дни мужчине предъявят обвинение в убийстве. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По решению суда срок заключения составит два месяца, — передаёт «Интерфакс» сообщение от регионального следствия.

Как ранее писал NEWS.ru, друзья Шеплаковой знали, что супруг бьёт женщину. Но убийство стало для них полной неожиданностью.