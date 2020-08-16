Москвич разгромил клинику, где делали тесты на коронавирус

https://static.news.ru/photo/c1d2e726-dff0-11ea-bd04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Москвы 16 августа устроил погром в клинике «Гемотест», делающей тесты на коронавирус.

Видео из пострадавшей лаборатории опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, что в процедурном кабинете, где у пациентов берут анализы, перевернуты стол и урна, а также разбросаны вещи. При этом врачи и медсёстры пытаются вызвать охрану и плачут.

Атаку на клинику устроил мужчина в кожаной куртке. Он вломился в здание, растолкав стоявших в очереди посетителей с криком «коронавируса нет», и начал крушить всё вокруг. После этого дебошир скрылся, пригрозив врачам смертью, если лаборатория продолжит работать.

В настоящее время нападавшего ищут.

Как писал NEWS.ru, в последнее время всё чаще говорят о так называемых ковид-диссидентах. Эксперты считают, что люди, сомневающиеся в угрозе, полезны тем, что задают массу неудобных вопросов и побуждают искать на них ответы. Это позволяет сбалансировать общество, глубже разобраться в теме, а также подталкивает врачей к более подробному информированию населения о происходящем. Однако у людей, которые бездумно отрицают существование коронавируса, есть нарушения мышления. Необоснованное отрицание — ненормальное проявление со стороны человека, равно как и бездумная вера в то, что вирус всех нас убьёт.

Одни говорят, что COVID-19 не существует, другие поджигают вышки 5G. Две крайности. И там, и там фиксируется нарушение мышления. Тем не менее нужно признать, что на таких людей обращают мало внимания, потому что мы склонны отфильтровывать полярные позиции как наименее здравые и сбалансированные.