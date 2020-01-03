В новогоднюю ночь таксист попытался изнасиловать свою пассажирку. Выпившая жительница Москвы вызвала такси, чтобы доехать до дома. Увидев состояние женщины, водитель любезно предложил помочь ей подняться в квартиру.
Уже в квартире таксист попросил разрешения воспользоваться туалетом. В это время пассажирка пошла в комнату и уснула. Проснулась она, когда почувствовала, что её насилуют. Женщина оттолкнула злоумышленника, после чего тот оделся и ушёл,
Как сообщал NEWS.ru, 27 декабря в центре Москвы украинец изнасиловал и ограбил девушку. По словам девушки, всё произошло в квартире на ул. Дубининская. Мужчина пригрозил ножом, сказав, что обезобразит её лицо, если она не разденется. Затем изнасиловал и отобрал кошелек с 6 тысячами рублей.
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