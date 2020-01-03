https://static.news.ru/photo/dca7fed8-2ee8-11ea-a827-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В новогоднюю ночь таксист попытался изнасиловать свою пассажирку. Выпившая жительница Москвы вызвала такси, чтобы доехать до дома. Увидев состояние женщины, водитель любезно предложил помочь ей подняться в квартиру.

Уже в квартире таксист попросил разрешения воспользоваться туалетом. В это время пассажирка пошла в комнату и уснула. Проснулась она, когда почувствовала, что её насилуют. Женщина оттолкнула злоумышленника, после чего тот оделся и ушёл, передаёт РЕН ТВ.

Как сообщал NEWS.ru, 27 декабря в центре Москвы украинец изнасиловал и ограбил девушку. По словам девушки, всё произошло в квартире на ул. Дубининская. Мужчина пригрозил ножом, сказав, что обезобразит её лицо, если она не разденется. Затем изнасиловал и отобрал кошелек с 6 тысячами рублей.