https://static.news.ru/photo/82415c84-8964-11e9-9d71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мосгорсуд приобщил к делу актёра Павла Устинова видеозапись его задержания. Также на заседании были оглашены выводы эксперта, который не нашёл в действиях молодого человека применения насилия к сотруднику Росгвардии на акции 3 августа. Все эти доказательства защиты суд первой инстанции рассматривать отказался.

Суд постановил приобщить и исследовать дополнительные материалы, представленные защитой и обвинением, включая видеозапись, предоставленную защитой. Эксперт не нашёл подтверждений захвата Устиновым плеча сотрудника Росгвардии, — сказала председательствующая по делу судья.

Кроме того, на слушании были оглашены выводы проведённой по инициативе защиты экспертизы, которая обнаружила противоречия между позицией обвинения и фактическими обстоятельствами дела.

16 сентября Тверской суд приговорил актёра Павла Устинова к трём с половиной годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в применении опасного для здоровья насилия к омоновцу (ч. 2 ст. 318 УК). По версии следствия, Устинов участвовал в несогласованной акции 3 августа, за что его задержали. При этом, говорилось в постановлении суда, он активно сопротивлялся и вывихнул плечо сотруднику ОМОНа, чем нанёс тому физические и нравственные страдания.

Судья Алексей Криворучко во время дела Павла дважды отказал в ходатайстве защиты Устинова о просмотре видеозаписи. На ней виден момент до задержания обвиняемого — тот стоит в стороне и ничего не делает, потом к нему подбегают силовики и валят на землю. К показаниям свидетелей, которые присутствовали на месте в момент задержания и фиксировали происходящее на видео, суд отнёсся критически, заявив, что «показания свидетелей опровергаются показаниями потерпевшего, которому нет оснований не доверять».

В итоге Криворучко приговорил актёра к 3,5 года колонии. Такое решение суда и сам факт обвинения возмутили общественность. В Сети начался флешмоб в поддержку осуждённого. За Устинова вступились звёзды шоу-бизнеса, худруки и актёры московских театров, журналисты и священники, генсек «Единой России» Андрей Турчак и другие.