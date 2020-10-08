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Младенец от суррогатной матери умер в Петербурге

05:21, 09 октября 2020
Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

Пятимесячный ребёнок, родителями которого официально числятся граждане Китая, умер в Санкт-Петербурге. Малыша иностранцам родила суррогатная мать — россиянка.

Родители не смогли вывезти ребёнка за границу из-за пандемии коронавируса. Семья снимала квартиру на окраине города, за ребёнком ухаживала нанятая кормилица, сообщает Пятый канал. Причины смерти малыша устанавливаются.

Расследованием смерти малыша занимаются правоохранительные органы. За развитием ситуации следит детский омбудсмен в Петербурге, который ждёт решения следственных органов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на прошлой неделе стало известно, что силовики обратили пристальное внимание на мужчин, которые воспользовались помощью суррогатных матерей для продолжения своего рода. В отношении них якобы проводится проверка в рамках уголовного дела о торговле детьми.

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