Младенец от суррогатной матери умер в Петербурге

Пятимесячный ребёнок, родителями которого официально числятся граждане Китая, умер в Санкт-Петербурге. Малыша иностранцам родила суррогатная мать — россиянка.
Родители не смогли вывезти ребёнка за границу из-за пандемии коронавируса. Семья снимала квартиру на окраине города, за ребёнком ухаживала нанятая кормилица,
Расследованием смерти малыша занимаются правоохранительные органы. За развитием ситуации следит детский омбудсмен в Петербурге, который ждёт решения следственных органов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на прошлой неделе стало известно, что силовики обратили пристальное внимание на мужчин, которые воспользовались помощью суррогатных матерей для продолжения своего рода. В отношении них якобы проводится проверка в рамках уголовного дела о торговле детьми.
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