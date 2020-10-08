Младенец от суррогатной матери умер в Петербурге

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Жительница Карпинска держала в шкафу дочь, рождённую полгода назад. Всё это время несчастный ребёнок жил в сумке.

Заморенную голодом малышку нашли случайно гости во время застолья, которое устроила 37-летняя мать младенца. Подвыпившие подружки забрали младенца и сообщили в полицию, пишет издание Е1.ru. В соцсетях тем временем появилось...