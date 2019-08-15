https://static.news.ru/photo/f123dd1a-bf4d-11e9-9df3-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Никаких свалок в окрестностях аэропорта Жуковский нет, поэтому кормовая база для гнездования птиц в этом районе отсутствует. Об этом заявил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Он отверг предположения, что косвенной причиной жёсткой посадки самолёта А321 в Подмосковье могло стать наличие мусорных полигонов.

Ближайший к месту посадки полигон «Сафоново» закрыт в 2012 году, отходы туда не завозятся много лет. <...> Полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений [птиц], — цитирует Куракина РИА Новости .

Он уточнил, что службы аэропорта и специализированные организации, подведомственные Росавиации, не обращались в министерство за содействием по поводу организации безопасности полётов.

Пассажирский самолёт Airbus A321 «Уральских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Симферополь, совершил экстренную посадку в поле в Подмосковье вскоре после вылета из аэропорта Жуковский. ЧП произошло из-за столкновения со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, и они вышли из строя. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.

После авиаинцидента к медикам обратились 55 человек. 29 из них, в том числе 10 детей, были доставлены в больницу. Одну женщину госпитализировали, остальные после осмотра у врачей отправились домой.

Как писал News.ru, лайнер получил повреждения, которые делают невозможной его эксплуатацию. Экипаж самолёта на время проверки обстоятельств ЧП отстранён от полётов. Некоторые предположили, что птиц могла привлечь какая-либо несанкционированная свалка.