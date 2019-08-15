Никаких свалок в окрестностях аэропорта Жуковский нет, поэтому кормовая база для гнездования птиц в этом районе отсутствует. Об этом заявил министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.
Он отверг предположения, что косвенной причиной жёсткой посадки самолёта А321 в Подмосковье могло стать наличие мусорных полигонов.
Ближайший к месту посадки полигон «Сафоново» закрыт в 2012 году, отходы туда не завозятся много лет. <...> Полигон укрыт грунтами и безопасен, поэтому нет и больших скоплений [птиц], — цитирует Куракина РИА Новости.
Он уточнил, что службы аэропорта и специализированные организации, подведомственные Росавиации, не обращались в министерство за содействием по поводу организации безопасности полётов.
Пассажирский самолёт Airbus A321 «Уральских авиалиний», следовавший рейсом Москва — Симферополь, совершил экстренную посадку в поле в Подмосковье вскоре после вылета из аэропорта Жуковский. ЧП произошло из-за столкновения со стаей чаек. Птицы попали в двигатели, и они вышли из строя. На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа.
После авиаинцидента к медикам обратились 55 человек. 29 из них, в том числе 10 детей, были доставлены в больницу. Одну женщину госпитализировали, остальные после осмотра у врачей отправились домой.