Мэр Ялты опубликовала видео наезда авто на 95-летнего ветерана ВОВ

В Ялте водитель Nissan совершил наезд на 95-летнего ветерана ВОВ, после чего скрылся. Видео инцидента разместила в своём Telegram-канале мэр города Янина Павленко. По её словам, пострадавший мужчина чувствует себя хорошо и не собирается обращаться в полицию. Однако Павленко намерена сделать это самостоятельно.

Шокировало видео, на котором снято, как машина сбивает в Ялте пожилого мужчину. И что самое ужасное — водитель покинул место происшествия! Не вышел, не извинился, не уточнил состояние! — пишет мэр.

Она уточнила, что пострадавшим оказался почётный житель Ялты, ветеран войны Анатолий Медведь. На прошлой неделе ему исполнилось 95 лет. По словам мэра, он чувствует себя хорошо.

Павленко просит горожан сообщить полиции любую информацию о водителе авто.

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