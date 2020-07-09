Мэр Сеула Пак Вон Сун обнаружен мёртвым

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мэра Сеула Пак Вон Суна, который ранее пропал.
Дочь мэра подала заявление в полицию около 17.17 (11.17 мск). По её словам, родитель «ушёл из дома четыре-пять часов назад, оставив записку похожую на завещание». Его телефон в настоящее время выключен. Все запланированные встречи отменены. После этого начались поиски.
Тело обнаружили рядом с одним из городских парков. Причина смерти не уточняется. На месте происшествия работают полицейские, сообщает Seoulilbo.