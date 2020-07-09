Мэр Сеула Пак Вон Сун обнаружен мёртвым

https://static.news.ru/photo/c0a96272-c1db-11ea-a486-fa163e074e61_660.jpg Пак Вон Сун Фото: wonsoonpark/twitter.com

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело мэра Сеула Пак Вон Суна, который ранее пропал.

Дочь мэра подала заявление в полицию около 17.17 (11.17 мск). По её словам, родитель «ушёл из дома четыре-пять часов назад, оставив записку похожую на завещание». Его телефон в настоящее время выключен. Все запланированные встречи отменены. После этого начались поиски.

Тело обнаружили рядом с одним из городских парков. Причина смерти не уточняется. На месте происшествия работают полицейские, сообщает Seoulilbo.

С 2011 года Пак Вон Сун занимает пост мэра столицы Южной Кореи. Кроме того, он возглавляет несколько общественных и гражданских организаций.

Как писал NEWS.ru ранее, в Южной Корее нашли мёртвой экс-участницу гёрл-группы Kara Гу Хару. 28-летняя девушка оставила «пессимистичную» записку.