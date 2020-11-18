Мать убитой в Башкирии воспитательницы рассказала о бывшем муже дочери

https://static.news.ru/photo/43866d38-29a7-11eb-aae9-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: surb.sledcom.ru

Жителя Башкирии подозревают в убийстве бывшей жены — воспитательницы в детском саду.

Мать погибшей Райфа Салихова рассказала телеканалу «360» об отношениях дочери с экс-супругом. Пара официально развелась 30 октября. Всё время, пока они состояли в браке, муж избивал её дочь, утверждает пожилая женщина. Воспитательница грозила мужчине тюрьмой, и на какое-то время это его успокоило. Однако он снова начал проявлять агрессию, узнав о предстоящем разводе.

По словам Салиховой, дочь долго не могла решиться на расставание с мужем, так как он запугивал её. Также он не давал жене работать, когда та занимала должность руководителя Дома культуры.

Он пойдёт и изобьёт её там. Она концерт ведёт, объявит номер или что, а там её бугай тот ждёт. Или изобьёт, или обругает. Она пела хорошо, а он никогда не давал ей петь. Пела втихаря, если его дома не было, — вспомнила пенсионерка.

Причиной агрессивного поведения мужчины чаще всего была ревность, по словам матери убитой.

После того как он звал, звал её [вернуться к нему], а она не ходила, он поджёг дом. Там уже жить невозможно. До этого за ней с ножом бегал, убить хотел, — поделилась Салихова.

Как писал NEWS.ru, воспитательницу убили прямо на рабочем месте в детском саду села Старые Киешки Кармаскалинского района днём 17 ноября. Правоохранительные органы задержали 49-летнего экс-супруга женщины по подозрению в убийстве. Согласно показаниям очевидцев, мужчина нанес своей жертве три удара ножом. У убитой женщины остались 23-летняя дочь и 18-летний сын.