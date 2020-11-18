Мать убитой в Башкирии воспитательницы рассказала о бывшем муже дочери

Жителя Башкирии подозревают в убийстве бывшей жены — воспитательницы в детском саду.
Мать погибшей Райфа Салихова
По словам Салиховой, дочь долго не могла решиться на расставание с мужем, так как он запугивал её. Также он не давал жене работать, когда та занимала должность руководителя Дома культуры.
Он пойдёт и изобьёт её там. Она концерт ведёт, объявит номер или что, а там её бугай тот ждёт. Или изобьёт, или обругает. Она пела хорошо, а он никогда не давал ей петь. Пела втихаря, если его дома не было, — вспомнила пенсионерка.
Причиной агрессивного поведения мужчины чаще всего была ревность, по словам матери убитой.
После того как он звал, звал её [вернуться к нему], а она не ходила, он поджёг дом. Там уже жить невозможно. До этого за ней с ножом бегал, убить хотел, — поделилась Салихова.
Как писал NEWS.ru, воспитательницу убили прямо на рабочем месте в детском саду села Старые Киешки Кармаскалинского района днём 17 ноября. Правоохранительные органы задержали 49-летнего экс-супруга женщины по подозрению в убийстве. Согласно показаниям очевидцев, мужчина нанес своей жертве три удара ножом. У убитой женщины остались 23-летняя дочь и 18-летний сын.