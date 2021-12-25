Массовая авария с жертвами произошла на трассе Уфа — Оренбург из-за метели

В условиях сильной метели на трассе Уфа — Оренбург столкнулись 15 машин, один человек погиб. Кроме того, из-за непогоды на трассе М-5 в Башкирии в снежный плен попали 33 автомобиля. Спасатели пытаются вызволить людей. Также замело участки трасс в Оренбургской и Самарской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления МВД и ГИБДД.

На 49-м километре автодороги Уфа — Оренбург зарегистрировано ДТП с участием порядка 15 машин. По имеющейся информации, один человек погиб, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкортостана.

Информация о пострадавших в настоящий момент уточняется.

С 10:00 (время местное) 26 декабря введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на автодороге М-5 «Урал». А с 11:00 (время местное) то же ограничение действует на автодороге Уфа — Оренбург, говорится в Instagram регионального ГИБДД.

Как ранее сообщили в госкомитете Башкирии по ЧС, на трассе М-5 между селами Серафимовский и Николаевка Туймазинского района в снежный плен попали 33 автомобиля. Проводится спасательная операция.

На место прибыли два КамАЗа с ковшами. Возле автозаправочной станции заработал кемпинг, где люди могут обогреться и поесть.

В соседней Самарской области также из-за метели на трассе М-5 в районе населённого пункта Первокоммунарский образовался затор из 20 машин, в которых находятся 27 человек, в том числе шесть детей, сообщили в пресс-службе МЧС России. На помощь уже прибыли спасатели и техника.

А правоохранители Оренбургской области вызволили из снежного плена 50 человек на 30 машинах с 1203-го километра автомобильной дороги Москва – Челябинск. Ранее сообщалось, что введено ограничение движения автомобилей с 1194-го километра по 1251-й километр трассы на территории Оренбуржья и соседних регионов — Татарстана и Башкирии.

Непогода в Башкирии, Оренбургской и Самарской областях разыгралась в ночь на воскресенье. Порывы ветра достигают 20 — 27 метров в секунду, идёт сильная метель, на дорогах снежные накаты.

Ранее жителей Крымского района Краснодарского края призвали к эвакуации. Причиной стал подъём уровня воды в реке Абин. Позднее поступило новое сообщение о том, что ситуация стабилизировалась. При этом граждан предупредили о возможных дождях и сильном ветре в воскресенье, 26 декабря.