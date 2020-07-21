Мама убитой на Сахалине девочки оставила своего второго ребёнка и пропала

https://static.news.ru/photo/e35bbd3a-cb39-11ea-9b97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мать восьмилетней Вики Тепляковой, которая была изнасилована и убита на Сахалине, оставила дома своего маленького сына и исчезла в неизвестном направлении. В органы опеки обратилась знакомая Ульяны Тепляковой. Она заявила, что женщина несколько дней не выходит на связь.

В ситуацию вмешались власти. Двухлетний ребёнок был помещён в детскую областную больницу, где за ним присматривают медики. Здоровью малыша ничего не угрожает.

Полицейские объявили Ульяну Теплякову в розыск. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает Sakhalin.info.

Восьмилетняя Виктория пропала 6 июля в Южно-Сахалинске после ссоры с матерью. Девочка взяла зубную щётку и ушла из дома. Мать безуспешно пыталась найти ребёнка, а затем обратилась в полицию. В поисках участвовали до 400 человек.

10 июля ребёнок был найден мёртвым. По подозрению в убийстве были задержаны ранее судимый мужчина 1971 года рождения и его супруга 1988 года рождения. Смерть девочки наступила в день её исчезновения.

Как писал NEWS.ru, Ульяна Теплякова пожелала смерти подозреваемым в убийстве. Она надеется, что наказание для них будет максимально строгим и в скором времени эти люди окажутся в аду.