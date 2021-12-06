Магазины сети SPAR закрылись из-за кибератаки в Великобритании
Софья Купервасер
Софья Купервасер
22:37, 06 декабря 2021
Фото: facebook.com/SparLondonRoad
Читайте нас в Google Новости
Продуктовые магазины SPAR перестали принимать платежи с карт клиентов из-за кибератаки. IT-cистема супермаркетов сети была взломана 5 декабря. Атаке подверглись около 330 магазинов в Северной Англии. Проблема ещё до конца не устранена, заявили представители компании в Twitter-аккаунте.
Нам известно об онлайн-атаке на нашу IT-систему. За последние 24 часа ей было затронуто около 330 магазинов SPAR в Северной Англии, и мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию,— сообщили в компании.
Отдельные магазины SPAR смогли продолжить работу, несмотря на сбой системы, однако принимают у клиентов только наличные.
В Великобритании находится более 2,5 тысячи магазинов SPAR. Они работают по франшизе и имеют разных операторов. Кибератака затронула магазины SPAR, которыми управляет James Hall & Company.
Ранее стало известно, что 13 ноября хакеры взломали электронную почту Федерального бюро расследований США. В результате с почтового ящика ФБР были разосланы десятки тысяч писем. Киберпреступники сумели завладеть внешней учётной записью, которая использовалась для обмена и передачи несекретной информации.