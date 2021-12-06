Магазины сети SPAR закрылись из-за кибератаки в Великобритании

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Заслуженный пилот России, бывший лётный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в беседе с NEWS.ru рассказал, что лайнер авиакомпании S7 рейса Магадан — Новосибирск, который экстренно сел в Иркутске из-за обледенения двигателей, могли обработать некачественным противообледенительным составом, в том числе шампунем. Также он утверждает, что этиленгликолевые жидкости, которыми обрабатывают самолёты, разбавляют по принципу «авось пронесёт». В этот раз, заметил он, «не пронесло».

Бадяжат. Этиленгликолевые жидкости очень дорогие. <...> Примерно стоит $6 тысяч одна обработка. <...> Если чуть-чуть разбавить, шампунем обработать самолёт, авось, пронесёт. А в этот раз обработали некачественной жидкостью и не...