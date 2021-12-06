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Магазины сети SPAR закрылись из-за кибератаки в Великобритании

22:37, 06 декабря 2021
Магазины сети SPAR закрылись из-за кибератаки в Великобритании Фото: facebook.com/SparLondonRoad
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Продуктовые магазины SPAR перестали принимать платежи с карт клиентов из-за кибератаки. IT-cистема супермаркетов сети была взломана 5 декабря. Атаке подверглись около 330 магазинов в Северной Англии. Проблема ещё до конца не устранена, заявили представители компании в Twitter-аккаунте. 

Нам известно об онлайн-атаке на нашу IT-систему. За последние 24 часа ей было затронуто около 330 магазинов SPAR в Северной Англии, и мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее исправить ситуацию, сообщили в компании.

Отдельные магазины SPAR смогли продолжить работу, несмотря на сбой системы, однако принимают у клиентов только наличные.

В Великобритании находится более 2,5 тысячи магазинов SPAR. Они работают по франшизе и имеют разных операторов. Кибератака затронула магазины SPAR, которыми управляет James Hall & Company.

Ранее стало известно, что 13 ноября хакеры взломали электронную почту Федерального бюро расследований США. В результате с почтового ящика ФБР были разосланы десятки тысяч писем. Киберпреступники сумели завладеть внешней учётной записью, которая использовалась для обмена и передачи несекретной информации.

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