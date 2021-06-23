Лукомльская ГРЭС загорелась в Белоруссии

На Лукомльской гидроэлектростанции (ГРЭС) в Белоруссии произошёл пожар. Это одна из крупнейших станций в стране. На место уже выехали подразделения МЧС республики, передает БелТА.

Подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре на территории Лукомльской ГРЭС. После получения допуска от энергетиков подразделения МЧС приступают к тушению, — сообщили в ведомстве.

По данным спасателей, произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции.

Стало известно о массовых отключениях света в Могилёвской и Витебской областях.

В Минэнерго республики добавили, что были отключены восемь энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ. Причины пожара пока неизвестны, их установят сотрудники МЧС. Принимаются меры для восстановления электроснабжения максимально быстро.

В Новолукомле был взрыв на электростанции (Лукомльская ГРЭС). Отец был недалеко, видел сильный взрыв. Столб огня был метров 40. Возможно, трансформатор взорвался. В прилегающих деревнях тоже нет света, — рассказал очевидец в соцсетях.

Другие пишут, что на месте уже больше четырёх машин МЧС.

Накануне в административном здании на Житной улице в центре Москвы, в котором располагается финансово-экономический департамент МВД, произошёл пожар.