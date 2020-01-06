https://static.news.ru/photo/de574988-309f-11ea-828b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Ливийская национальная армия (ЛНА) захватила несколько районов в городе Сирт.

В первой фазе операции солдаты десантировались морским путём и взяли под контроль гавань, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в ЛНА. Также бойцам удалось занять военную базу ас-Саади. На данный момент солдаты направляются к центру города.

В последний раз армия ЛНА наносила удар по аэропорту Ливии. Это произошло 29 декабря 2019 года. NEWS.ru сообщал, что организация предполагала уничтожить пункт управления беспилотниками ПНС (правительство национального согласия).

Ещё одному авиаудару подверглось военное училище в столице страны Триполи. Однако ЛНА отрицает свою причастность к этой атаке.