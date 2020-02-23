https://static.news.ru/photo/0688e822-564c-11ea-bef9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование из-за кражи десяти миллионов рублей. Инцидент произошёл с одним из московских бизнесменов.

Мужчина пошёл в ресторан и оставил крупную сумму в машине с водителем. По возвращении из заведения он не обнаружил свой автомобиль на парковке. Также не удалось связаться с водителем. На данный момент на месте происшествия работают полицейские, пишет РЕН ТВ.

Сообщается, что машина была обнаружена позднее. На приборной панели лежали ключи и документы.

Как ранее информировал NEWS.ru, неизвестный украл 5,9 кг золота из сейфа в Красноярске. Общая стоимость украденного составляет примерно 18 миллионов рублей.