Во Франции произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли два человека.
Инцидент произошёл в городе Болье. Легкомоторный самолёт потерял высоту и ударился о землю. Погибли пилот и пассажир воздушного судна,
Как писал NEWS.ru ранее, в Интернете появилось видео, на котором запечатлён момент полёта и жёсткой посадки Ан-2 в Магадане. Судно, принадлежащее золотодобывающей компании «Т-Цемент», совершило жёсткую посадку недалеко от посадочной полосы.
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