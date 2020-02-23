https://static.news.ru/photo/c8b99ed6-565c-11ea-8c31-fa163e074e61_660.jpg Фото: lamontagne.fr

Во Франции произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли два человека.

Инцидент произошёл в городе Болье. Легкомоторный самолёт потерял высоту и ударился о землю. Погибли пилот и пассажир воздушного судна, передаёт РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru ранее, в Интернете появилось видео, на котором запечатлён момент полёта и жёсткой посадки Ан-2 в Магадане. Судно, принадлежащее золотодобывающей компании «Т-Цемент», совершило жёсткую посадку недалеко от посадочной полосы.