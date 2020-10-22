Лайнер SSJ-100 готовится к аварийной посадке в Шереметьево

В самолёте «Сухой Суперджет» (SSJ-100), выполняющем рейс Воронеж — Москва на подлёте к цели назначения сработал датчик неисправности шасси.
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6 октября сразу после вылета из петербургского аэропорта Пулково сигнал о неисправности подал самолёт CRJ-100, направлявшийся в Йошкар-Олу, передавал NEWS.ru. На воздушном судне сработали датчики, сигнализирующие о неисправности в шасси. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолёт успешно приземлился. На борту находились 29 человек: 26 пассажиров и три члена экипажа. Никто из них не получил травм, после посадки людей уже ждал резервный борт.