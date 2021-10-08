Mercedes с Ксенией Собчак попал в ДТП со смертельным исходом

Автомобиль, в котором находилась телеведущая Ксения Собчак, попал в крупное ДТП. Погиб один человек, ещё двое пострадали. Авария произошла накануне вечером на трассе Адлер — Красная Поляна. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Водитель Mercedes S500, пассажиркой которого была Ксения Собчак, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. После этого машину отбросило в микроавтобус. В результате ДТП погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen. Ещё два человека — водитель и другой пассажир иномарки — получили травмы. В микроавтобусе находилось десять человек. Никто из них не обращался за медицинской помощью.

Собчак в аварии не пострадала. Согласно информации Regnum, после случившегося она пересела в другую машину и покинула место аварии. В тот же вечер она улетела из Сочи. Сейчас выясняются причины аварии. Количество пострадавших уточняется.

Mercedes S500 был арендован Собчак вместе с водителем, сообщает «Подъём». Ни сама телеведущая, ни её менеджер не комментируют произошедшее.

Ранее сообщалось, что автомобиль сопровождения из кортежа премьер-министра Армении Никола Пашиняна попал в аварию. ДТП произошло в центре Еревана возле здания Центрального банка.