Контрразведка ФСБ предотвратила происшествие на параде Победы

https://static.news.ru/photo/3b62d344-b648-11ea-a1d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудникам контрразведки ФСБ удалось предотвратить инцидент на параде Победы. Они потребовали вывести из парадного расчёта в резерв солдата-срочника.

По информации Telegram-канала «112», военнослужащий был отстранён от шествия по Красной площади. Узнав об этом, парень устроил провокацию. Он прикладом автомата разбил стёкла в машине ФСО. На данный момент он задержан. В отношении него будет заведено уголовное дело.

Кроме того, известно, что перед парадом на Красной площади он кричал о ненависти к сотрудникам Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошёл на Красной площади в Москве. На него прибыли лидеры иностранных государств: президент Абхазии Аслан Бжания, президент Белоруссии Александр Лукашенко, сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и другие.

Как информировал NEWS.ru, журналисты проанализировали все речи Владимира Путина, предваряющие парады Победы и назвали самые частые слова.