Количество пострадавших в ДТП под Смоленском увеличилось до девяти

При столкновении нескольких машин в Вяземском районе Смоленской области пострадали девять человек.
Уточнённые данные о числе пострадавших
Как писал NEWS.ru, ДТП произошло на 206-м километре трассы M-1, на повороте к деревне Туманово. Сообщение о происшествии экстренные службы получили в 11:56 мск.
По данным региональных новостных ресурсов, среди пострадавших машин — большегруз и маршрутное такси. Очевидцы в социальных сетях утверждают, что аварию спровоцировала фура, по неизвестной причине протаранившая остальные машины.
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