Количество пострадавших в ДТП под Смоленском увеличилось до девяти

https://static.news.ru/photo/636f6ff4-df02-11ea-9176-fa163e074e61_660.jpg Фото: АВТОКАДР_67 ДТП | ЧП | Vyazma/vk.com

При столкновении нескольких машин в Вяземском районе Смоленской области пострадали девять человек.

Уточнённые данные о числе пострадавших приводит РЕН ТВ. Шести раненным потребовалась госпитализация, тяжесть их состояния оценивается как средняя. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

Как писал NEWS.ru, ДТП произошло на 206-м километре трассы M-1, на повороте к деревне Туманово. Сообщение о происшествии экстренные службы получили в 11:56 мск.

По данным региональных новостных ресурсов, среди пострадавших машин — большегруз и маршрутное такси. Очевидцы в социальных сетях утверждают, что аварию спровоцировала фура, по неизвестной причине протаранившая остальные машины.