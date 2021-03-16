Матчи КХЛ начнутся с минуты молчания в память о динамовце Файзутдинове

https://static.news.ru/photo/e335895e-863b-11eb-9152-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Капитан и защитник молодёжной хоккейной команды «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимур Файзутдинов умер в реанимации. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили сотрудники пресс-службы МХЛ.

Скончавшемуся спортсмену было 19 лет. Медицинские специалисты боролись за его жизнь на протяжении трёх дней.

16 Ð¼Ð°ÑÑÐ° ÑÑÐµÐ» Ð¸Ð· Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ð¸ Ð·Ð°ÑÐ¸ÑÐ½Ð¸Ðº ÐÐ¥Ð Â«ÐÐ¸Ð½Ð°Ð¼Ð¾ Ð¡Ð°Ð½ÐºÑ-ÐÐµÑÐµÑÐ±ÑÑÐ³Â» Ð¢Ð¸Ð¼ÑÑ Ð¤Ð°Ð¹Ð·ÑÑÐ´Ð¸Ð½Ð¾Ð².



ÐÐ»Ð¸Ð¶Ð°Ð¹ÑÐ¸Ðµ Ð¼Ð°ÑÑÐ¸ ÐÐ¾Ð½ÑÐ¸Ð½ÐµÐ½ÑÐ°Ð»ÑÐ½Ð¾Ð¹ Ñ Ð¾ÐºÐºÐµÐ¹Ð½Ð¾Ð¹ Ð»Ð¸Ð³Ð¸ Ð¸ ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´ÐµÐ¶Ð½Ð¾Ð¹ Ñ Ð¾ÐºÐºÐµÐ¹Ð½Ð¾Ð¹ Ð»Ð¸Ð³Ð¸ Ð½Ð°ÑÐ½ÑÑÑÑ Ñ Ð¼Ð¸Ð½ÑÑÑ Ð¼Ð¾Ð»ÑÐ°Ð½Ð¸Ñ Ð¸ Ð¿ÑÐ¾Ð¹Ð´ÑÑ Ð² Ð¿Ð°Ð¼ÑÑÑ Ð¾Ð± Ð¸Ð³ÑÐ¾ÐºÐµ.

ÐÐ¥Ð Ð²ÑÑÐ°Ð¶Ð°ÐµÑ ÑÐ¾Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ·Ð½Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ ÑÐ¾Ð´Ð½ÑÐ¼ Ð¸ Ð±Ð»Ð¸Ð·ÐºÐ¸Ð¼ Ð¢Ð¸Ð¼ÑÑÐ°. pic.twitter.com/MEtT5HPXJe — ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´ÐµÐ¶Ð½Ð°Ñ Ð¥Ð¾ÐºÐºÐµÐ¹Ð½Ð°Ñ ÐÐ¸Ð³Ð° (@MHL_rus) March 16, 2021

Травму, которая в итоге оказалась смертельной, защитник получил 12 марта в игре 1/8 финала Кубка Харламова между ярославским «Локо» и «Динамо». Тимуру в сонную артерию попала шайба. Спортсмен после удара упал на лёд. Клубные врачи и бригада скорой оказали 19-летнему россиянину первую помощь. После этого его отправили в одну из больниц на территории Ярославля. Во вторник Файзутдинова не стало.

Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания и пройдут в память об игроке. МХЛ выражает соболезнования родным и близким Тимура, — написано на странице МХЛ в Twitter.

Как ранее передавал NEWS.ru, в воскресенье, 14 марта, стало известно о смерти спортсмена, чьё имя в 1980-е знал каждый. Не стало Марвина Хаглера, одного из величайших боксёров всех времён и, возможно, лучшего средневеса в истории. Ему было 66 лет. Вспомним, кем был Хаглер на ринге и за его пределами.