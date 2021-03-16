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Матчи КХЛ начнутся с минуты молчания в память о динамовце Файзутдинове

12:21, 16 марта 2021 25
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Капитан и защитник молодёжной хоккейной команды «Динамо» из Санкт-Петербурга Тимур Файзутдинов умер в реанимации. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили сотрудники пресс-службы МХЛ.

Скончавшемуся спортсмену было 19 лет. Медицинские специалисты боролись за его жизнь на протяжении трёх дней.

Травму, которая в итоге оказалась смертельной, защитник получил 12 марта в игре 1/8 финала Кубка Харламова между ярославским «Локо» и «Динамо». Тимуру в сонную артерию попала шайба. Спортсмен после удара упал на лёд. Клубные врачи и бригада скорой оказали 19-летнему россиянину первую помощь. После этого его отправили в одну из больниц на территории Ярославля. Во вторник Файзутдинова не стало.

Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания и пройдут в память об игроке. МХЛ выражает соболезнования родным и близким Тимура, — написано на странице МХЛ в Twitter.

Как ранее передавал NEWS.ru, в воскресенье, 14 марта, стало известно о смерти спортсмена, чьё имя в 1980-е знал каждый. Не стало Марвина Хаглера, одного из величайших боксёров всех времён и, возможно, лучшего средневеса в истории. Ему было 66 лет. Вспомним, кем был Хаглер на ринге и за его пределами.

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