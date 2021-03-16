Матчи КХЛ начнутся с минуты молчания в память о динамовце Файзутдинове

— ÐÐ¾Ð»Ð¾Ð´ÐµÐ¶Ð½Ð°Ñ Ð¥Ð¾ÐºÐºÐµÐ¹Ð½Ð°Ñ ÐÐ¸Ð³Ð° (@MHL_rus) March 16, 2021
Травму, которая в итоге оказалась смертельной, защитник получил 12 марта в игре 1/8 финала Кубка Харламова между ярославским «Локо» и «Динамо». Тимуру в сонную артерию попала шайба. Спортсмен после удара упал на лёд. Клубные врачи и бригада скорой оказали 19-летнему россиянину первую помощь. После этого его отправили в одну из больниц на территории Ярославля. Во вторник Файзутдинова не стало.
Ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги и Молодежной хоккейной лиги начнутся с минуты молчания и пройдут в память об игроке. МХЛ выражает соболезнования родным и близким Тимура, — написано на странице МХЛ в Twitter.
Как ранее передавал NEWS.ru, в воскресенье, 14 марта, стало известно о смерти спортсмена, чьё имя в 1980-е знал каждый. Не стало Марвина Хаглера, одного из величайших боксёров всех времён и, возможно, лучшего средневеса в истории. Ему было 66 лет. Вспомним, кем был Хаглер на ринге и за его пределами.