Известный актёр утонул в фитнес-центре в Москве

Актёр Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне одного из московских фитнес-центров.
Сотрудники бассейна заметили, что один из посетителей потерял сознание, и попытались оказать ему помощь. Приехавшим на место происшествия врачам не удалось реанимировать артиста,
Ринату Кафиятуллину было 26 лет. Он работал в молодёжном театре Вячеслава Спесицева, где играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русских классиков.
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