Известный актёр утонул в фитнес-центре в Москве

https://static.news.ru/photo/48599eca-0945-11eb-8d67-fa163e074e61_660.jpg Ринат Кафиятуллин Фото: rinoeye/instagram.com

Актёр Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне одного из московских фитнес-центров.

Сотрудники бассейна заметили, что один из посетителей потерял сознание, и попытались оказать ему помощь. Приехавшим на место происшествия врачам не удалось реанимировать артиста, передаёт Пятый канал.

Ринату Кафиятуллину было 26 лет. Он работал в молодёжном театре Вячеслава Спесицева, где играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русских классиков.

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