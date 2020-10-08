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Известный актёр утонул в фитнес-центре в Москве

11:56, 08 октября 2020 85
Ринат Кафиятуллин Ринат Кафиятуллин Фото: rinoeye/instagram.com

Актёр Ринат Кафиятуллин утонул в бассейне одного из московских фитнес-центров.

Сотрудники бассейна заметили, что один из посетителей потерял сознание, и попытались оказать ему помощь. Приехавшим на место происшествия врачам не удалось реанимировать артиста, передаёт Пятый канал.

Ринату Кафиятуллину было 26 лет. Он работал в молодёжном театре Вячеслава Спесицева, где играл ведущие роли в постановках по мотивам произведений русских классиков.

Ранее NEWS.ru писал, что близкие и друзья погибшего актёра Максима Парфёнова шокированы его внезапной смертью. Звезда сериала «Интуиция» скончался, выпав из окна квартиры в Москве. Знакомые артиста обратили внимание на один странный комментарий в его Instagram, писал NEWS.ru.

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