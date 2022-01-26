Из шахты «Анжерская-Южная» в Кузбассе эвакуировали около 90 горняков

Из-за сбоя в системе вентиляции из шахты «Анжерская-Южная» в Кемеровской области пришлось эвакуировать почти 90 горняков, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в органах власти региона. Трое шахтёров остались в забое для поддержания работоспособности предприятия.

В шахте находились 90 человек, 87 из них самостоятельно эвакуировались, трое остаются для поддержания жизнеобеспечения, — сказал источник.

В конце декабря 2021 года Кемеровский районный суд на 90 суток приостановил работы по добыче угля на шахте «Анжерская-Южная». Сообщалось, что на шахте были выявлены нарушения норм и правил безопасности.

Летом прошлого года на этой же шахте произошёл выброс метана, из-за чего обрушилась часть породы. Погиб один горняк. Тогда из шахты были эвакуированы около 140 человек.

Ранее Ростехнадзор назвал причины аварии на шахте «Листвяжная», в результате которой в конце ноября погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП. Причинами аварии могли стать грубые нарушения правил безопасности, нарушение правил эксплуатации технических устройств, ошибки в проектировании и пронос в шахту запрещённых для использования телефонов. Комиссия по расследованию причин аварии на шахте должна закончить работу к 15 февраля.