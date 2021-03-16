Иномарка в Москве врезалась в автобус и сбила двоих человек на остановке

https://static.news.ru/photo/1977921c-86ed-11eb-89f8-96000091f725_660.jpg Фото: Москва с огоньком | Новости Москвы/vk.com

На востоке Москвы иномарка врезалась в автобус, стоявший на автобусной остановке. В результате удара общественный транспорт отбросило в сторону. Два пешехода получили травмы разной степени тяжести. Об этом в среду, 17 марта, сообщили представители пресс-службы городского ГУ МВД.

Авария произошла неподалёку от дома 11 по улице Стромынка. Машина врезалась в автобус в 07:20 мск. За рулём иномарки была девушка.

Водитель Mini Cooper совершила столкновение с автобусом, получила травмы, и, по предварительным данным, травмированы два пешехода на остановке. На месте работают сотрудники ГИБДД. Пострадавших передали бригадам скорой помощи, — приводит сообщение ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Рязанской области травмы получили восемнадцать человек.

По имеющимся данным, инцидент произошёл на 226-м километре трассы М-5. В автобусе в момент аварии находились более 50 человек. В результате травмы получили 18 пассажиров.