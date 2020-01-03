https://static.news.ru/photo/eb79a68e-2efa-11ea-b7a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Husejnow/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Около 10 человек устроили хулиганскую акцию в центре Санкт-Петербурга, на время парализовав автомобильное движение на проспекте Бакунина. Об этом сообщает «Фонтанка».

В ночь на 4 января группа молодых людей вытеснила автомобилистов с начала проспекта и прошлась маршем, взрывая при этом дымовые шашки, поджигая фаеры, выкрикивая нацистские кричалки и вскидывая руки в характерном жесте. Очевидцы также отмечают, что нарушители спокойствия иногда прерывали кричалки, чтобы спеть фанатские песни.

Акция не продлилась долго — к приезду полиции молодые люди успели разбежаться. Правоохранители изучают записи с камер наблюдения, в том числе и с тех, что установлены в ближайших барах.

Как ранее передавал NEWS.ru, полиция Лондона начала расследование после появления антисемитских граффити на стенах синагоги и ряда административных зданий.