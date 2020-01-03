Около 10 человек устроили хулиганскую акцию в центре Санкт-Петербурга, на время парализовав автомобильное движение на проспекте Бакунина. Об этом
В ночь на 4 января группа молодых людей вытеснила автомобилистов с начала проспекта и прошлась маршем, взрывая при этом дымовые шашки, поджигая фаеры, выкрикивая нацистские кричалки и вскидывая руки в характерном жесте. Очевидцы также отмечают, что нарушители спокойствия иногда прерывали кричалки, чтобы спеть фанатские песни.
Акция не продлилась долго — к приезду полиции молодые люди успели разбежаться. Правоохранители изучают записи с камер наблюдения, в том числе и с тех, что установлены в ближайших барах.
Как ранее передавал NEWS.ru, полиция Лондона начала расследование после появления антисемитских граффити на стенах синагоги и ряда административных зданий.
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