Guardian: отравление Навального организовали в ФСБ, но не с целью убить его

https://static.news.ru/photo/2acae13a-0fac-11eb-afb5-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: instagram.com/navalny

Отравление политика Алексея Навального организовали сотрудники Второй службы ФСБ, которая занимается защитой конституционного строя и борьбой с терроризмом. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники. По их словам, цели убить Навального не было.

Как отмечает издание, цель отравления — сделать «недвусмысленное предупреждение» и вынудить оппозиционера уехать из России. К такому выводу пришли спецслужбы Великобритании, Германии и Франции.

В публикации отмечается, что источники в беседе с лондонским следственным отделом Dossier Center заявили, что выбор «Новичка» был преднамеренным. ФСБ контролирует самые разные яды, многие из которых неизвестны. Они подчеркнули, что если бы ФСБ хотело убить Навального, оно бы это сделало.

Андрей Солдатов, эксперт по российским спецслужбам, считает, что причастность Второй службы «вполне вероятна». Её возглавляет генерал Алексей Седов, бывший офицер КГБ из Санкт-Петербурга. Он знаком с Владимиром Путиным с 1990-х.

Вторая служба ФСБ, говорится в статье, очень похожа на Пятое управление КГБ. В советские времена за диссидентской интеллигенцией следил её идеологический отдел.

Оппозиционер потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва 20 августа. Спустя два дня Навального перевели на лечение в Берлин. Токсикологи бундесвера выявили, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». Их выводы подтвердили лаборатории Франции и Швеции, а позже и в Организации по запрещению химоружия.

В Евросоюзе заявили, что отравление стало возможно «только с согласия администрации президента» и при участии ФСБ России, и ввели санкции против ряда высокопоставленных чиновников. Среди них есть и директор ФСБ Александр Бортников. Москва отрицает все подозрения в свой адрес и не считает, что отравление вообще имело место.