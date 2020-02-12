https://static.news.ru/photo/60dcc680-4dba-11ea-854b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Десять товарных вагонов сошли с рельсов в Амурской области. Железнодорожники заявили , что никто не пострадал.

Авария произошла после полуночи по местном времени (17:50 по Москве) на перегоне Ерофей Павлович — Сегачама. На место выехали восстановительные поезда, руководство Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) создало оперативный штаб по ликвидации последствий схода вагонов.

По информации «Интерфакса», состав вёз уголь, а при аварии повреждена контактная сеть Транссиба. ЗабЖД не сообщает о возможных задержках пассажирских поездов.

Как писал NEWS.ru, в 2019 году в России начали проектировать новую железнодорожную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. Проект оценили в 1,5 триллиона рублей.