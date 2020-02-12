Десять товарных вагонов сошли с рельсов в Амурской области. Железнодорожники
Авария произошла после полуночи по местном времени (17:50 по Москве) на перегоне Ерофей Павлович — Сегачама. На место выехали восстановительные поезда, руководство Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) создало оперативный штаб по ликвидации последствий схода вагонов.
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Как писал NEWS.ru, в 2019 году в России начали проектировать новую железнодорожную магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. Проект оценили в 1,5 триллиона рублей.
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