Водитель, допустивший наезд на участников городского праздника в германском Фолькмарзене, умышленно направил машину на людей. Вместе с тем полиция не склонна рассматривать произошедшее как теракт, заявил представитель местной полиции.

Он уточнил, что мужчина, находившийся за рулём, является гражданином Германии, передаёт DPA. По свидетельствам очевидцев, перед наездом на людей автомобиль ускорился. Прежде чем остановиться, машина проехала около 30 метров. Мотивы,...