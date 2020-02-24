Генеральное консульство России во Франкфурте выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в результате наезда автомобиля на участников карнавального шествия в немецком Фолькмарзене.
Генеральное консульство находится в постоянном контакте с правоохранительными органами Гессена на предмет установления гражданства пострадавших в результате совершённого преступления, — сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.
Ранее NEWS.ru писал, что во время карнавала в городе Фолькмарзен в толпу зрителей въехал автомобиль. В результате ЧП пострадали более 30 человек. Треть из них получили серьёзные травмы. Являются ли действия водителя умышленными, пока неизвестно.