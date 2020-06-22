Генерал ФСБ рассказал, чем мог быть полезен уличённый в измене полицейский

https://static.news.ru/photo/eeaa05e8-b487-11ea-a68f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанный по подозрению в госизмене начальник районного отдела полиции в Курской области Дмитрий Борзенков мог оказать содействие диверсионным группам Украины. Такого мнения придерживается генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.

Его могли в последующем использовать в качестве резидента, и он мог создавать вокруг себя соответствующую агентурную сеть. Он мог быть человеком, оказывающим содействие различным разведывательно-диверсионным группам, проникающим на территорию России с Украины, — заявил Михайлов журналистам РИА Новости.

По его словам, использование такого рода агента могло помочь украинским спецслужбам проводить различные операции на территории РФ. Генерал ФСБ считает, что Борзенков мог рассматриваться в качестве человека «полезного для разведки уже в широком смысле слова».

Сложно судить, на какой основе его завербовали, потому что там много различного рода приёмов. Я исключаю только один элемент вербовки — это идейно-политическая, — отметил Михайлов.

Он считает, что полицейского могли завербовать, предложив ему деньги, либо показав какой-либо компромат на него.

Борзенков был задержан за передачу СБУ секретных сведений, которые составляют гостайну. 20 июня он был арестован Лефортовским судом Москвы. Борзенков работал в должности начальника ОМВД РФ по Золотухинскому району более двух месяцев. Его отстранили от должности, вскоре он будет уволен из полиции.

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