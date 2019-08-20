https://static.news.ru/photo/7962ad00-c36d-11e9-9bbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко заявил, что ведомство выступало против предоставления условно-досрочного освобождения (УДО) осуждённому, который позже изнасиловал девочку.

Представители колонии в характеристике указали, что мужчина после освобождения нуждается в дальнейшем контроле, так как не имеет чётких жизненных планов, а также не умеет устанавливать контакты с людьми, передаёт RT .

Ранее News.ru писал, что житель Удмуртии, избежавший смертной казни за тяжкие преступления и отпущенный на свободу, изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, заманив её в безлюдный двор. Благодаря записям с камер видеонаблюдения личность преступника удалось установить. Им оказался 56-летний мужчина, который три года назад освободился из мест лишения свободы.