ФСБ разоблачила агента украинских спецслужб

https://static.news.ru/photo/d284637a-c75c-11eb-a17b-96000091f725_660.jpg Фото: ФСБ РФ

ФСБ России задержала агента украинских спецслужб, его выдворили из РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ведомства.

Пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича, — рассказали в ФСБ.

Там уточнили, что деятельность разведчика координировалась вышестоящими сотрудниками спецслужб Украины. Тем не менее Семеняка не успел нанести ущерб внешней безопасности РФ. Теперь же ему запретили въезд в нашу страну сроком на 25 лет. 3 июня мужчину выдворили из России.

Ранее ФСБ России выявила в 25 регионах почти 100 подпольных оружейников. Было изъято 385 единиц оружия как отечественного, так и иностранного производства.