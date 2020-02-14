https://static.news.ru/photo/56758f4a-4f06-11ea-9d42-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФСБ РФ

Опубликовано видео задержания финансиста террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — запрещена в РФ) в Подмосковье. Кадры обнародовал центр общественных связей ФСБ России.

На ролике видно, что оперативники задерживают подозреваемого в квартире, где находятся ещё несколько человек. У него нашли при себе банковские карточки и документы.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина перечислил террористам свыше 25 млн рублей. Подозреваемый, по данным силовиков, состоял в законспирированной ячейке радикалов.