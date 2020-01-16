После Нового года по Москве и Санкт-Петербургу прокатилась новая волна лжеминирований судов, школ, торговых центров, вокзалов и других общественных мест. По словам источника NEWS.ru, Следственный комитет по Москве уже возбудил уголовное дело по статье 207 УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Также он сообщил, что за 14 и 15 января экстренные службы проверили более 2000 объектов и эвакуировали около 30 тыс. человек. Отразятся ли лжеминирования на жизни обычных граждан и что может измениться в законодательстве — в материале NEWS.ru.

За 16 января угрозы минирования получили семь судов Москвы и девять — Санкт-Петербурга. Из одного только Басманного суда в столице вывели 85 человек. Также сообщается о том, что специалисты проверяют храм Христа Спасителя из-за аналогичных сообщений о заложенной бомбе.

Кроме того, поступили данные о минировании Белорусского и Казанского вокзалов. Эвакуация на них не проводилась, сообщил источник NEWS.ru.

А 15 января «заминировали» восемь судов: Чертановский, Бабушкинский, Коптевский, Преображенский, Тверской, Нагатинский, Измайловский, Никулинский.

По данным источника NEWS.ru, по фактам эвакуаций с ноября 2019 года по настоящий день из-за ложных сообщений возбуждены несколько уголовных дел. Все они расследуются отдельно.

Адвокат Станислав Дроботов считает, что ужесточать наказание за такие выходки не стоит, потому что это малоэффективно.

Главное не жестокость наказания, а его неотвратимость. И ключевую роль играет эффективность следствия. Если преступников найдут, это будет и другим пример. И сами они будут отрезаны от коммуникации и не смогут такого делать. Станислав Дроботов член адвокатской палаты Санкт-Петербурга член адвокатской палаты Санкт-Петербурга

Адвокат также предположил, что ситуацию с ложными звонками о заложенной бомбе могут использовать для очередного «закручивания гаек».

Вообще эти лжеминирования происходят на фоне принятия «пакета Яровой». И факты лжеминирования могут использовать власть имущие люди, чтобы обосновать идентификацию каждого пользователя в Интернете и все его действия. То есть под этот шумок могут быть закручены гайки и рядовым законопослушным пользователям, — говорит он.

Кроме того, Дроботов сомневается в возможности блокировки почтовых сервисов, при помощи которых интернет-террористы отправляют сообщения.

Например, если автомобиль BMW используется при ограблении банка, мы же не можем запретить автомобиль BMW. И тут тоже самое с почтовыми серверами. Не их же владельцы рассылали письма. И как вы себе представляете блокировку Mail, Google и т.д? — Рассуждает он.

В свою очередь, адвокат Зелимхан Бициев в разговоре с NEWS.ru назвал три гипотетические цели, которые могу преследовать анонимные террористы.

Первая цель, по его мнению, лежит на поверхности: это дестабилизация обстановки в стране. Вторая — преступники таким образом хотят проверить готовность и способность российских экстренных и спецслужб реагировать на чрезвычайные происшествия и нащупать их слабые места. Третья — нанесение экономического ущерба стране, ведь «любой звонок, любое сообщение» заставляет нести расходы.

Также он считает, что простого возбуждения дела по факту минирований недостаточно для прекращения волны подобных сообщений.

Для этого, мне кажется, на федеральном уровне нужно выработать определённую методику, которая бы позволила создать комплекс мер для снижения звонков и сообщений о лжеминировании. Потому что самое тяжёлое в этом всём, — что звонки поступают из-за границы. И добиться уголовного преследования этих лиц сложнее, чем обычных граждан России. Зелимхан Бициев адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям адвокат, бывший следователь по особо тяжким преступлениям

Источник NEWS.ru добавляет, что увеличение штрафа за нанесённые убытки от ложных сообщений о минировании сможет поспособствовать решению проблемы.

Ранее NEWS.ru рассказывал, как это отразилось на работе московских судов. В пресс-службах Басманного, Пресненского и Кунцевского судов Москвы заявили, что учреждения понесли убытки в виде отложений и переносов процессов, то есть потерянного времени. Жалоб или заявлений на чрезвычайную ситуацию не поступало, отметили в инстанциях.