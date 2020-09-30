Эльмана Пашаева облили фекалиями в столице

https://static.news.ru/photo/086e59c2-03c3-11eb-a15e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На адвоката Эльмана Пашаева облили помоями на Зубовском бульваре в Москве.

Об этом сообщает телеканал «360», куда как-раз собирался юрист, прежде чем подвергся нападению. Неизвестные облили его фекалиями у входа в здание редакции МИА «Сегодня».

Пашаев обещал рассказать, кто действительно стоит за делом о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Кроме того, он сообщил, что обладает эксклюзивными документальными доказательствами того, что расследование дела в отношении артиста было заказным.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера.

Ранее NEWS.ru писал о том, бывший адвокат актёра Михаила Ефремова, осуждённого за смертельное ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев не сможет присутствовать на апелляционном заседании по делу артиста. Ранее юрист на год был лишён профессионального статуса за дисциплинарные правонарушения, допущенные им в процессе разбирательства.