Эльмана Пашаева облили фекалиями в столице

На адвоката Эльмана Пашаева облили помоями на Зубовском бульваре в Москве.
Об этом
Пашаев обещал рассказать, кто действительно стоит за делом о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Кроме того, он сообщил, что обладает эксклюзивными документальными доказательствами того, что расследование дела в отношении артиста было заказным.
Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера.
Ранее NEWS.ru писал о том, бывший адвокат актёра Михаила Ефремова, осуждённого за смертельное ДТП в центре Москвы, Эльман Пашаев не сможет присутствовать на апелляционном заседании по делу артиста. Ранее юрист на год был лишён профессионального статуса за дисциплинарные правонарушения, допущенные им в процессе разбирательства.
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