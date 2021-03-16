Двухлетняя малышка вывалилась из окна магазина в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/8a2689ce-863d-11eb-bba2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двухлетняя девочка выпала из окна на втором этаже магазина в центре Москвы. К счастью, малышка осталась жива, её госпитализировали, рассказал источник в правоохранительных органах.

В магазине «Артефактум» <...> девочка 2019 года рождения подошла к окну на втором этаже. Поскольку ограждений там не было, ребёнок упал на пол с высоты второго этажа, — сказал источник.

Девочку доставили в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу. У неё диагностированы закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение мозга и ушиб колена.

Инцидентом заинтересовались в полиции. На текущий день по факту произошедшего проводится проверка. Будут установлены все лица, причастные к падению ребёнка. Где в момент происшествия находились родители малютки, не уточняется, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве 14-летняя школьница выпрыгнула из окна с шестого этажа, спасаясь от агрессивных собак. Девочка пришла в гости к своему другу, который не уследил за питомцами. Как рассказал источник в правоохранительных органах, школьница осталась с собаками в какой-то момент один на один. Животным, по всей видимости, не понравилась гостья, и они сильно покусали ребёнка.

До этого в Подмосковье трёхлетний мальчик выпал из окна жилого дома на пятом этаже. Он получил травмы, но остался жив.