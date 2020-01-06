https://static.news.ru/photo/582c8eb8-321b-11ea-85b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

После прохождения курса лечения в частной стоматологической клинике в Нур-Султане двухлетняя жительница Казахстана впала в кому. В настоящее время в медицинском учреждении проводится проверка. Об этом в среду, 8 января, на своей официальной странице написал глава Министерства здравоохранения страны Елжан Биртанов.

Руководитель ведомства заявил о проведении консилиума по ситуации с впавшим в кому ребёнком. В нём приняли участие, как написал Биртанов, лучшие детские врачи, невропатологи, нейрохирурги, кардиохирурги и анестезиологи Казахстана.

Состояние малыша оценивается как крайне тяжёлое, на данный он момент находится на интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением врачей. Также встретились с Анастасией, мамой девочки. Поговорили о дальнейшей тактике наблюдения, — заявил министр здравоохранения в Facebook.

Биртанов подчеркнул, что ребёнку оказывается в полном объёме вся необходимая медицинская помощь.

Как ранее писал NEWS.ru, челябинец Денис Ильин работал на разборе старых цехов завода «Станкомаш». По словам жены, на него упала двухтонная труба, начальство приказало снять с него спецовку и отвезти в больницу под видом пьяного, упавшего на дороге.

Пострадавшего привезли в копейскую горбольницу и, по сути, оставили умирать. Только после того как жене удалось перевести его в Челябинскую областную больницу, ему диагностировали перелом шеи и обширное кровоизлияние.