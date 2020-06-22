Происшествия

Двухэтажный полурасселённый барак горит в Свердловской области

04:47, 22 июня 2020
Фото с места происшествия Фото с места происшествия Фото: 66.mchs.gov.ru

Деревянный двухэтажный барак горит в посёлке Карпушиха Кировоградского городского округа Свердловской области. Площадь пожара составляет 300 кв. м.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 02:36 по местному времени. Огонь охватил второй этаж здания на улице Парковой, из дома эвакуированы десять жильцов. Пожару присвоен второй номер сложности, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Дом частично расселён. На данный момент пожарные справились с огнём, они проводят разбор конструкций и проливку здания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что центр помощи детям «Наш дом» горит в Зеленоградске Калининградской области. Пожарные тушат возгорание на чердаке здания.

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