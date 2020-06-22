Двухэтажный полурасселённый барак горит в Свердловской области

Деревянный двухэтажный барак горит в посёлке Карпушиха Кировоградского городского округа Свердловской области. Площадь пожара составляет 300 кв. м.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 02:36 по местному времени. Огонь охватил второй этаж здания на улице Парковой, из дома эвакуированы десять жильцов. Пожару присвоен второй номер сложности,
Дом частично расселён. На данный момент пожарные справились с огнём, они проводят разбор конструкций и проливку здания.
Ранее NEWS.ru сообщал, что центр помощи детям «Наш дом» горит в Зеленоградске Калининградской области. Пожарные тушат возгорание на чердаке здания.
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