Двухэтажный полурасселённый барак горит в Свердловской области

https://static.news.ru/photo/54023f68-b42a-11ea-928e-fa163e074e61_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 66.mchs.gov.ru

Деревянный двухэтажный барак горит в посёлке Карпушиха Кировоградского городского округа Свердловской области. Площадь пожара составляет 300 кв. м.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 02:36 по местному времени. Огонь охватил второй этаж здания на улице Парковой, из дома эвакуированы десять жильцов. Пожару присвоен второй номер сложности, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Дом частично расселён. На данный момент пожарные справились с огнём, они проводят разбор конструкций и проливку здания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что центр помощи детям «Наш дом» горит в Зеленоградске Калининградской области. Пожарные тушат возгорание на чердаке здания.