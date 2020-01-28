https://static.news.ru/photo/1b8d2c8a-41e6-11ea-9b0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Четыре автомобиля столкнулись 28 января на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы. Из-за аварии частично перекрыто движение, рассказал источник NEWS.ru.

ДТП с участием четырёх автомобилей, в том числе такси, произошло на Волгоградском проспекте в районе дома 92. В связи с аварией движение транспорта частично перекрыто, — говорится в сообщении.

В ДТП пострадал один человек. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве на Савёловской эстакаде произошло массовое ДТП. По словам очевидцев, участниками аварии стали пять автомобилей. Данных о пострадавших пока нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.