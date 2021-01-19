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Движение на МКАД затруднено на 2,5 км из-за крупной аварии

06:27, 20 января 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Движение по внутренней стороне МКАД затруднено после столкновения трёх автомобилей.

ДТП произошло ранним утром 20 января на 6-м км кольцевой автодороги в районе съезда с улицы Николая Старостина. Столкнулись три автомобиля, сообщает столичный департамент транспорта.

Движение затруднено на 2,5 км.

Как писал NEWS.ru, дорожный знак фото- и видеофиксации нарушений ПДД появится на дорогах России. Он начнёт действовать с 1 марта. Его будут устанавливать на трассах вне поселений в 150–300 м от начала снимаемого участка дороги и на въезде в поселение. Также он может использоваться вместе со знаками, указывающими расстояние до опасного участка или определённого объекта. Сейчас знак фото- и видеофиксации применяется только в связке с другими дорожными знаками.

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