Движение на МКАД затруднено на 2,5 км из-за крупной аварии

Движение по внутренней стороне МКАД затруднено после столкновения трёх автомобилей.
ДТП произошло ранним утром 20 января на 6-м км кольцевой автодороги в районе съезда с улицы Николая Старостина. Столкнулись три автомобиля,
Движение затруднено на 2,5 км.
Как писал NEWS.ru, дорожный знак фото- и видеофиксации нарушений ПДД появится на дорогах России. Он начнёт действовать с 1 марта. Его будут устанавливать на трассах вне поселений в 150–300 м от начала снимаемого участка дороги и на въезде в поселение. Также он может использоваться вместе со знаками, указывающими расстояние до опасного участка или определённого объекта. Сейчас знак фото- и видеофиксации применяется только в связке с другими дорожными знаками.