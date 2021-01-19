Движение на МКАД затруднено на 2,5 км из-за крупной аварии

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В Рязани на улице Маяковского начался пожар в производственном здании на территории завода счётно-аналитических машин (САМ). При этом были эвакуированы 100 человек.

В региональном МЧС сообщили, что возгорание возникло на четвёртом этаже цеха № 4 почти в три часа дня. Площадь пожара составила 100 кв. м. На месте происшествия работают 19 пожарных...