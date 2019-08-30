https://static.news.ru/photo/17e98bde-cbd8-11e9-ae93-fa163e074e61_660.jpg Фото: DanitaDelimont.com/Walter Bibikow/Global Look Press

В Мексике в элитном районе обнаружили около 2 тысяч фрагментов костей рук. Их нашли на свалке в штате Синалоа. Страшную находку сделала бригада по поиску пропавших без вести.

Эксперты предполагают, что останки принадлежат людям разных возрастов. Здесь найдены кости взрослых людей и маленьких детей. По предварительным данным, они принадлежат тем, кто в своё время подвергался пыткам со стороны похитителей. Как отмечает ТАСС , более крупных фрагментов тел на этом участке не обнаружено.

Как сообщают власти страны, число пропавших без вести мексиканцев к началу 2019 года превысило 40 тысяч человек. В настоящее время специалисты работают над созданием списка, где будет представлена наиболее полная информация об исчезнувших, в том числе отпечатки пальцев и другие биометрические данные.

Ранее, как писал News.ru, археологи обнаружили в перуанском городе Уанчако останки 227 детей, принесённых в жертву богам. Малыши в возрасте от четырёх до 14 лет были убиты в доколумбову эпоху. Эксперты уверены, что местные жители таким образом просили у высших сил улучшения погоды.