Два человека пострадали при жёсткой посадку аэростата под Псковом

https://static.news.ru/photo/b1d7ff3c-cc76-11eb-a0e7-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: wallpaperflare.com

Два человека получили травмы в результате жёсткой посадки аэростата, произошедшей в Псковской области. Прокуратура начала проверку происшествия. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошёл в воскресенье, 13 июня, около 20:20 в деревне Рыжаково. По информации прокуратуры, аэростат совершал экскурсионный полёт из Великих Лук. жёсткая посадка произошла по причине плохих погодных условий.

На борту находились 7 человек, из них двое получили травмы, они обратились в медицинское учреждение. Погибших нет, — говорится в сообщении прокуратуры.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о том, что лёгкий самолёт совершил жёсткую посадку под Ростовом. Пилот самолёта был госпитализирован.