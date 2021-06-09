Лёгкий самолёт совершил жёсткую посадку под Ростовом

В Пролетарском районе Ростовской области совершил посадку легкомоторный самолёт. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС России по региону.
В 20:58 поступила информация о жесткой посадке легкомоторного самолета в районе хутора Уютный, —
цитируетпредставителя МЧС РИА Новости.
По имеющимся данным, пилот самолёта был госпитализирован в Пролетарскую районную больницу. Подробностей о его состоянии не сообщается.
Причины происшествия устанавливаются.
Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании «Белавиа» совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Экипажу пришлось посадить борт из-за технических проблем в топливной системе.