Лёгкий самолёт совершил жёсткую посадку под Ростовом

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В Пролетарском районе Ростовской области совершил посадку легкомоторный самолёт. Об этом сообщил представитель ГУ МЧС России по региону.

В 20:58 поступила информация о жесткой посадке легкомоторного самолета в районе хутора Уютный, — цитирует представителя МЧС РИА Новости.

По имеющимся данным, пилот самолёта был госпитализирован в Пролетарскую районную больницу. Подробностей о его состоянии не сообщается.

Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании «Белавиа» совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Экипажу пришлось посадить борт из-за технических проблем в топливной системе.