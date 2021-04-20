Два человека погибли на Кубани при вооружённом нападении на частный дом

https://static.news.ru/photo/0fc5f148-a1fd-11eb-aab5-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Два человека погибли и ещё трое пострадали в результате нападения вооружённого преступника на частный дом в Краснодаре. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Мотивы нападавшего сейчас выясняют правоохранительные органы. Пока что удалось установить лишь картину произошедшего.

По данным следствия, 59-летний мужчина, вооружившись пневматическим пистолетом и ножом, проник в дом, где проживала неизвестная ему семья. Внутри в тот момент находились четыре человека — хозяин дома, его несовершеннолетний сын, пожилая мать и брат. Глава семейства оказал сопротивление и убил нападавшего утюгом, однако сам скончался от полученных ножевых ранений.

Остальные пострадавшие, которые также были ранены ножом, госпитализированы, передаёт ТАСС.

По данным источника в экстренных службах региона, инцидент может носить бытовой характер. Кто-то из находившихся в доме, как предполагается, вышел за пределы двора, где при не установленных пока обстоятельствах повздорил с агрессивно настроенным вооружённым мужчиной. После этого нападавший проник внутрь.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.

Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура Краснодарского края.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, разгромившего топором одну из остановок общественного транспорта.