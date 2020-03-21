https://static.news.ru/photo/674c0ae8-6b34-11ea-a5ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

В районе 111-го километра трассы Петропавловск-Камчатский — село Усть-Большерецк сошла лавина.Спасатели ведут поиски двух человек, которые катались на сноубайках и попали под лавину.

В районе 111 километра трассы Петропавловск-Камчатский — село Усть-Большерецк сошла лавина. По предварительной информации, снежная масса накрыла двух человек, которые катались на сноубайках, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Отмечается, что на место происшествия выдвинулись несколько групп спасателей со специальным оборудованием, а также задействована техника повышенной проходимости: «КамАЗы», вахтовки, снегоходы.

Региональное МЧС призывает жителей Камчатского края к осторожности в связи с охотоморским циклоном.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пятнадцать населённых пунктов в пяти районах Сахалинской области обесточены из-за циклона.