https://static.news.ru/photo/f26b74ce-c760-11e9-8a7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press/Global Look Press /Anatoly Lomokhov

Телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина попали в ДТП во время поездки на мотоцикле на озере Валдай.

Об этом Полина Диброва сообщила в своём Instagram. Их мотоцикл врезался в дерево. На фото семейная пара в шлемах и улыбается. Из этого многие сделали вывод, что Дибровы в аварии не пострадали.

В комментарии жена телеведущего написала, что раньше очень любила экстрим. Однако с появлением третьего ребёнка у неё появился страх высоты и скорости.

Всегда безумно любила экстрим и активные действия, после третьего ребёнка как отрезало, — заявила она.

Ранее News.ru писал о том, что рано утром 25 августа в Юрьевском переулке в Москве каршеринговый автомобиль, на котором передвигался 42-летний режиссёр, влетел на полном ходу в припаркованный КамАЗ.