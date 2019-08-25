Телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина попали в ДТП во время поездки на мотоцикле на озере Валдай.
Об этом Полина Диброва сообщила в своём Instagram. Их мотоцикл врезался в дерево. На фото семейная пара в шлемах и улыбается. Из этого многие сделали вывод, что Дибровы в аварии не пострадали.
В комментарии жена телеведущего написала, что раньше очень любила экстрим. Однако с появлением третьего ребёнка у неё появился страх высоты и скорости.
Всегда безумно любила экстрим и активные действия, после третьего ребёнка как отрезало, — заявила она.
Ранее News.ru писал о том, что рано утром 25 августа в Юрьевском переулке в Москве каршеринговый автомобиль, на котором передвигался 42-летний режиссёр, влетел на полном ходу в припаркованный КамАЗ.