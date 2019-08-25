https://static.news.ru/photo/9815071a-c724-11e9-b974-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рано утром в Юрьевском переулке в Москве каршеринговый автомобиль, на котором передвигался 42-летний режиссёр, влетел на полном ходу в припаркованный «КамАз».

По предварительным данным, Хомский не справился с управлением. Он скончался ещё до приезда скорой от полученных травм, передаёт РЕН ТВ .

Хомский до работы над сериалом «Закон каменных джунглей» снял несколько короткометражек.

В середине августа в ДТП погибла известная украинская балерина. Авария произошла под Полтавой, где столкнулись автобус «Сетра 317» и микроавтобус Volkswagen LT 35, который вёз пассажиров из Борисполя.