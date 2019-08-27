https://static.news.ru/photo/39d752a8-c8bd-11e9-9471-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Zhe/Xinhua/Global Look Press

Уполномоченный по правам ребёнка Ленинградской области Тамара Литвинова вызвалась помочь семье 12-летней девочки, пострадавшей во время отдыха в Турции. Для школьницы откроют специальный расчётный счёт, куда будут перечисляться деньги, необходимые для лечения.

В настоящее время все расходы, связанные с пребыванием ребёнка в больнице, оплачивает страховая компания. Однако в случае согласия родителей может быть организован дополнительный сбор средств, говорится на сайте омбудсмена.

Несчастный случай произошёл 18 августа. Несовершеннолетнюю россиянку затянуло в трубу на дне бассейна, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии. По состоянию на 21 августа девочка четыре раза пережила клиническую смерть.

Ранее News.ru писал, что состояние девочки осложнилось лихорадкой, в связи с этим родители приняли решение отказаться от транспортировки её на родину.