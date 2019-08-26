https://static.news.ru/photo/e528b2b2-c838-11e9-b35e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Состояние пострадавшей Турции 12-летней девочки из России осложнилось лихорадкой, родители приняли решение отказаться от транспортировки её на родину. Информацию об этом распространил завотделением реанимации первой детской городской больницы Петербурга Михаил Русак.

Состояние девочки на сегодня оценивается как крайне тяжёлое, появилась лихорадка. По нашему мнению, на сегодняшний день состояние позволяет осуществить транспортировку в Россию, однако это может быть сопряжено с высоким риском осложнений. Сегодня родители пострадавшей девочки приняли сложное решение, чтобы оставить ребёнка на лечении в Турции и отказаться от транспортировки в Россию, — цитирует Русака ТАСС .

Как отметил главный внештатный детский анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Петербурга Владимир Копылов, власти Северной столицы готовы оказать медико-социальную помощь ребенку и принять девочку в многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий имени Раухфуса.

К сожалению, участие российских специалистов в лечении на турецкой территории будет весьма ограничено. Турецкая сторона действует согласно национальным медицинским протоколам, договорённость о регулярных консультациях сохраняется, — пояснил Копылов.

Как писал News.ru, 18 августа 12-летнюю россиянку затянуло в трубу на дне бассейна, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии. По состоянию на 21 августа, девочка четыре раза пережила клиническую смерть. Спустя ещё два дня врачи зафиксировали незначительное улучшение её состояния.